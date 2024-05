Jokera v bojovce MultiVersus opět dabuje Mark Hamill

9. 5. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Herec Mark Hamill, kterého nejvíce proslavila role Luka Skywalkera v Hvězdných válkách, dlouhá léta působí také jako hlas korunního prince zločinu Jokera v animovaném Batmanovi a ve hrách ze série Arkham. Do dabérské kóje se opět vrací právě on, aby si znovu střihnul roli pomateného klauna. Tentorkát pro bojovku MultiVersus, ve které se po vzoru Smash Bros. utkávají různé postavy ze stájí Warner Bros.

MultiVersus vychází 28. května na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series, a to v podstatě už podruhé. Hra si prošla loni otevřenou betou, po prvotním úspěchu ale přišla o 99 % hráčů a studio Player First Games její servery raději vypnulo, aby na ní mohlo v tichosti pracovat a navrátit jí ztracenou pompu.