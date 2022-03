Již tento čtvrtek dostaneme čtvrthodinku z hraní Hogwarts Legacy

Blog PlayStationu oznámil další chystaný State of Play, který bude tentokrát zaměřený jen a pouze na RPG Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera. Po předešlém asijském speciálu nebudeme až tolik ponocovat, jelikož tento State of Play u nás proběhne od 22:00 již tento čtvrtek.

Navíc nebude příliš dlouhý, což je na jednu stranu ale škoda. Pořadatelé slibují 20 minut, kde šest bude věnováno vývojářům z Avalanche Studios a zbylých 14 záběrům přímo ze hry pořízeným na PlayStationu 5. S trochou štěstí konečně dostaneme i datum vydání, ale nic takového bohužel oficiální zpráva neslibuje.

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t