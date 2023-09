Jedno z nejlepších RPG konečně česky. Disco Elysium se dočkalo fanouškovské lokalizace

Kdo by se chtěl ponořit do mnohomluvných vln skvělého konverzačního RPG Disco Elysium, ale bránil mu v tom jistý respekt z vyžadované úrovně angličtiny, může se zaradovat: Fanouškovský překladatelský tým oznamuje dokončení neoficiální české lokalizace. Překlad už je k dispozici na serveru prekladyher.eu, zájemci si ho mohou stáhnout.

Překladatelskému projektu mimochodem šéfoval... Ondřej Partl. S naším Ondřejem Partlem nicméně nemá nic společného.

Tak jo, trvalo to rok, stálo nás to všechny stovky hodin práce a nějaké ty šediny, ale je to venku. Překlad jednoho z nejlépe hodnocených RPG co se na trhu objevilo! Do toho také moje malé loučení se scénou jako vedoucí překladatelského týmu.https://t.co/212rDQo5S3