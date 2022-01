Jedna z prvních exkluzivit PlayStationu 5 možná přejde na model free-to-play

28. 1. 2022 11:43 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Bláznivá multiplayerová akce s prvky destruction derby Destruction AllStars stojí a padá na početné komunitě hráčů. Titul, který měl původně stát prémiových 70 dolarů, nakonec vyšel v rámci předplatného PlayStation Plus, kde byl více než 40 milionům předplatitelů nabízen neobvyklé dva měsíce. Poté navíc stál jen 20 dolarů.

Ale jak to u podobných, ne zas tak hitových online her bývá, hráči rychle ztratí zájem a tvůrcům často nezbývá než hru zpřístupnit co nejširší veřejnosti skrze úplné odstranění cenovky. A tak se v případě Destruction AllStars možná stane.

Uživatel Redditu Mr_WeeWoo si během posledního updatu v kódu hry všiml (díky, Videogames Chronicle), že původní názvy výzev získaly nový prefix „F2P“, což je zažitá zkratka pro free-to-play. Zatím nejde o nic oficiálního a v rámci kódu to může znamenat cokoliv jiného, ale takový krok by zkrátka byl velmi logický.