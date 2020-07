Je to neuvěřitelné, ale film Uncharted se začíná natáčet

15. 7. 2020 14:50 | autor: Patrik Hajda

Chtělo to celkem sedm režisérů, kteří se v průběhu deseti let vystřídali u projektu filmové adaptace Uncharted, aby to konečně začalo vypadat na ne zas tak vzdálenou premiéru. U kormidla je nakonec Ruben Fleischer zodpovědný za filmy Zombieland a Venom. Hlavní hvězdou, tedy Nathanem Drakem, bude Tom Holland známý svou rolí současného Spider-Mana. A parťáka Sullyho mu bude dělat Mark Wahlberg.

Tom Holland před pár dny sdílel selfie svého vypracovaného těla s popiskem, že při práci s Markem Wahlbergem se do toho prostě musíte opřít. To byl první náznak příprav filmového Uncharted a dnes Holland zatopil ještě víc pod kotlem, když sdílel obrázek své židle s nápisem „Nate“.

Natáčení je tak pravděpodobně v plném proudu, zmíněnou dvojici doplní ještě například Antonio Banderas, Tati Gabrielle a Sophia Taylor Ali, a pokud poprvé v historii projektu půjde vše podle plánu, měli bychom se vydat do kin v červenci roku 2021.