Jaká další bezplatná DLC k Cyberpunku 2077 nás čekají?

8. 9. 2021 16:32 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Nedávný patch pro Cyberpunk 2077, který doplnil hru o několik DLC zdarma, zároveň obsahoval seznam dalších chystaných DLC. Máme tak možnost nahlédnout, co nás nejspíš čeká v nadcházejících updatech. Samozřejmě k dispozici jsou jen názvy adresářů, je tak k diskuzi, co přesně budou tato DLC obsahovat, některé ale potenciálně slibují zajímavé možnosti.

Například dlc8_mirror nejspíš bude obsahovat nové pózy před zrcadlem. Soubory s názvy dlc1_swp, dlc7_pwp, dlc13_twp a dlc17_bwp pak s největší pravděpodobností obsahují updaty pro zbraně (pro smart, power, tech a blunt). DLC balíček s označením dlc11_jlook pak známe už z patche 1.3, tedy alternativní vzhled Johnnyho, stejně jako alternativní bundy dlc5_jackets a nové auto dlc4_quartz.

Lákavý by ovšem mohl být dodatek skrývající se pod označením dlc6_apart. Možná by mohlo jít o nějaké úpravy ve vlastním bytě? No a nesmíme zapomenout ani na dlc15_ngplus, který svým názvem slibuje obsah pro New Game Plus. Ale uvidíme. Na celý seznam názvů se můžete podívat níže:

1) dlc1_swp

2) dlc2_jposes

3) dlc3_kab01

4) dlc4_quartz

5) dlc5_jackets

6) dlc6_apart

7) dlc7_pwp

8) dlc8_mirror

9) dlc9_arr06

10) dlc10_monster

11) dlc11_jlook

12) dlc12_mfinish

13) dlc13_twp

14)dlc14_arr12

15) dlc15_ngplus

16) dlc16_jpn06

17) dlc17_bwp