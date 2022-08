Jak by vypadal seriál Volejte Saulovi, kdyby byl videohrou pro Game Boy?

17. 8. 2022 15:46 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Televize AMC včera odvysílala úplně poslední díl seriálu Volejte Saulovi (v originále Better Call Saul). Autoři seriálu Vince Gilligan a Peter Gould se navíc vyjádřili, že žádné další spin-offy Perníkového táty (Breaking Bad) nepřipravují, a tak se fanoušci drogového seriálového světa pomalu připravují na nevyhnutelné abstinenční příznaky.

Kde se nedostává oficiálních novinek, tam přicházejí na řadu talenty zvenčí – trojice fanoušků Jimmyho McGilla alias Saula Goodmana se v tomto případě rozhodla ukázat, jak by jeho eskapády vypadaly, kdyby se neodehrávaly na televizních obrazovkách, ale na oblíbené kapesní konzoli z konce osmdesátých let. Pozor: Video obsahuje lehké spoilery, a to i z poslední řady seriálu.

Mimo velmi krátce provozované mobilní hry Breaking Bad: Criminal Elements se tenhle populární seriál nedočkal žádných herních adaptací, byť se Gilligan jednou nechal slyšet, že by nějakou městskou akci z drogového podsvětí podpořil všemi deseti.