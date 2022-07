Inscryption pro PlayStation dostává datum vydání

Teprve před jedenácti dny jsme se dozvěděli o přípravě konzolové verze bizarní karetní hry Inscryption a vydavatelství Devolver Digital nám nyní sděluje, kdy bude možné si tento velmi unikátní kousek zahrát na konzolích PlayStation 4 a PlayStation 5. Stane se tak 30. srpna.

Inscryption v případě PlayStationu 5 využije prvky ovladače DualSense, který na vás bude vydávat nejrůznější zvuky, vibracemi doprovodí efekty ve hře a s pomocí světelných efektů dotvoří celkovou atmosféru hry, která patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo v roce 2021.

Preorder Inscryption on @PlayStation or wait until it comes out August 30.



Doesn't matter to us, Leshy will get you either way. pic.twitter.com/UwGK5aNNZy