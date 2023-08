Immortals of Aveum hlásí dokončeno. Do vydání zbývají dva týdny

11. 8. 2023 14:10 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Čarodějnická „střílečka“ Immortals of Aveum po měsíčním odkladu pokročila do fáze Gold. To znamená, že hra je hotová a nastává fyzická výroba kopií. Na stránkách Ascendant Studios to oznámil jeho šéf Bret Robbins.

„Je to pro nás skvělý moment a vyvrcholení pětileté práce. Když jsem Ascendant Studios zakládal, měl jsem jenom koncept hry, pár poznámek a důvěru investora. Nemůžu být více hrdý na to, co jsme dokázali. Od vybudování špičkového týmu přes využití Unrealu 5 až po stvoření úžasného soubojového systému a příběhu. A to i přes nepřízeň Covidu. Nemůžu se dočkat, až si všichni zahrajete naši hru,“ říká vedoucí studia.

Immortals of Aveum vychází 22. srpna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.