3. 4. 2024 14:40 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Pozapomenutá loňská fantasy střílečka Immortals of Aveum je nyní k dispozici v předplatném PlayStation Plus, zájemci by ale s hraním měli ještě chvíli počkat. Plánovaná aktualizace totiž do hry na konzoli brzy přidá podporu upscalovací technologie AMD FSR 3, která by mimo jiné měla zvýšit plynulost hraní díky generování dodatečných snímků.

Aktualizace by měla dorazit v průběhu několika týdnů, v blízké budoucnosti se pak i PC verze hry má dočkat podpory HDR i updatu na nejnovější verzi FSR.