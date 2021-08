Hungry Shark slaví deset let, hrálo ho 800 milionů lidí

Jestli vám název herní série Hungry Shark nic neříká, nezoufejte, ani mně ne. Značka ovšem v loňském roce oslavila dekádu na trhu a podle zveřejněných čísel to skoro vypadá, že my neobeznámení jsme na světě v menšině.

Arkádová RPG od Ubisoftu primárně pro mobilní platformy si totiž dohromady stáhlo přes 800 milionů lidí. Strávili ve hře skoro 150 milionů hodin, což odpovídá 2,19 miliardám herních seancí. Dohromady se hráčům povedlo nasbírat přes 1,1 trilionu bodů. V současné době ve hře probíhají narozeninové oslavy plné nového obsahu, jestli se tedy o světě žraloků chcete poučit, zamiřte do obchodu na iOS nebo Androidu. A mějte přitom na paměti, že Hungry Shark je pořád méně nebezpečný než Hladová Šárka.

Nurse Shark and Florence Sharkingale to the rescue! We'd like to take this opportunity to thank all the Healthcare workers across the globe, you're the real heroes! ❤



Visit https://t.co/hLrOQgEnKQ to start chomping! pic.twitter.com/mEVrKcG0I8