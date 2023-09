Hororovou sérii Forbidden Siren možná čeká návrat

5. 9. 2023 10:18 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Japonská hororová série Forbidden Siren těšící se v jistých kruzích kultovnímu statusu by se časem mohla vrátit. Nebo s ní minimálně společnost Sony má nějaké plány do budoucna, jelikož v nedávné době obnovila její ochrannou známku (děkujeme webu Twisted Voxel).

V tomto případě by se ostatně návrat nabízel klidně v několika podobách. Vzhledem k letitosti prvních dvou dílů by fanoušci jistě mohli ocenit jejich remaster, případně i plnohodnotný remake. Také by se ale neztratilo ani plnohodnotné pokračování nebo restart. Takové pokračování dost možná naznačuje popis u žádosti v obnově ochranné známky, který zmiňuje „vstupování do nového světa“. Nebo se tím možná odkazuje na virtuální realitu?

Sony v srpnu vydala remasterovanou verzi soundtracku k původní hře. I to napovídá, že ve společnosti na značku stále myslí a možná chystají její velký návrat.