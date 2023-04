Horizon Burning Shores zabere dvakrát více místa než The Frozen Wilds

17. 4. 2023 16:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Už za dva dny vychází DLC k Horizon Forbidden West. Twitterová stránka PlayStation Game Size odhalila, že datadisk Burning Shores zabere na disku přes 16 GB. Přídavek si tedy neukousne nijak radikální kus SSD, i přesto je zhruba dvakrát větší než dodatek The Frozen Wilds, který obohatil Horizon Zero Dawn.

Je nutné podotknout, že velikost hry na disku nemusí mít nic společného s jejím rozsahem. Nedá se tedy předpokládat, že by Burning Shores měly být dvakrát větší i co do obsahu. Každá konzole má odlišné kompresní technologie a rozšíření k Forbidden West vychází jenom na PlayStation 5.