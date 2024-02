Honkai: Star Rail slaví 100 milionů stažení

6. 2. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Free-to-play tahové RPG Honkai: Star Rail překročilo 100 milionů stažených kopií napříč platformami. Oznámilo to vývojářské studio miHoYo. Hra vyšla na PC, iOS a Android 26. dubna 2023, verze pro PlayStation 5 následovala 11. října. Do budoucna je v plánu i port pro PlayStation 4.

Vedle významného milníku vývojáři také ohlásili, že jejich tahovka už je v této chvíli hratelná a kompatibilní s nejnovějším headsetem s rozšířenou realitou Apple Vision Pro. Dnes navíc vychází verze 2.0 s názvem If One Dreams At Midnight. Do hry přidává region Penacony s novými mapami, příběhovými linkami a parťáky.