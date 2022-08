Hogwarts Legacy se ukáže na Gamescomu

Hogwarts Legacy nakonec letošní podzimní sezónu nestihne a v současné době je plánované datum vydání stanoveno na 10. února příštího roku, což se, jak dobře víme, může ještě mnohokrát změnit. S ohledem na to, že jsme ze hry zatím viděli pramálo, ovšem patrně vezmete za vděk informací, že se ukáže na Gamescomu.

Bohužel ne v podobě, kdy bychom si ji my nebo jiní návštěvníci mohli zahrát (pokud ovšem nebude někde za pevně zavřenými dveřmi pro několik šťastných novinářů). Hogwarts Legacy budou součástí Gamescom Opening Night Live, živé show, kterou bude moderovat Geoff Keighley a která proběhne v úterý příští úterý od 8 hodin večer našeho času. My ji rozhodně budeme živě přenášet a komentovat, a tak se nezapomeňte dívat s námi!

Don't miss an exclusive new look @HogwartsLegacy during @gamescom Opening Night Live next Tuesday, August 23.



