Hideo Kodžima oznámil Physint, duchovního nástupce Metal Gear Solid

Hideo Kodžima a jeho tým teď mají plné ruce práce s Death Stranding 2 a s hororem OD, těmi to ale pro jednoho z nejslavnějších japonských herních tvůrců nekončí. Kodžima se totiž vrátí ke „svému“ žánru špionážních akcí, kterým se právě díky sérii Metal Gear Solid tak proslavil.

O nové hře zatím vlastně zatím neřekl skoro nic. Nese kódové označení Physint a tématem, příběhem, vzhledem, hereckými výkony nebo třeba zvukem má nějakým způsobem kombinovat herní a filmový zážitek.

Při vývoji bude japonského veterána plně podporovat Sony, a tak o exkluzivitu na Xbox opravdu nepůjde. Jenže kdy a na co přesně Physint vyjde, zatím neví nikdo. Kojima Productions se musí nejdřív soustředit na dokončení Death Stranding 2, a teprve potom se studio vrhne na Physint. A jak víme z posledního State of Play, pokračování Death Stranding vyjde někdy příští rok. Physint tak nelze realisticky očekávat dřív než třeba v roce 2028 - a dost možná ještě později.

