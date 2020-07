Hideo Kodžima byl zvěčněn v grafice Cyberpunku 2077

Studiu CD Projekt RED samozřejmě neuniklo, že Hideo Kodžima před pár dny vydal své poslední dílo Death Stranding na PC, a protože se velcí vývojáři mezi sebou často dobře znají, Poláci se rozhodli uctít vizionářského Japonce stylovým obrázkem inspirovaným skutečnou fotkou.

Kodžima se zjevně nechal na některé z výstav vyfotit, jak sedlá motorku ze Cyberpunku 2077, což umělci předělali do pohlednice, na které Kodžimu převlékli do stylových hadrů. Co myslíte, střihne si Hideo menší cameo i přímo ve hře?

From Tokyo to Night City — that's quite a ride...

Congratulations on the PC launch of Death Stranding, Kojima-san and the team!



PC版の発売、おめでとうございます㊗️#DeathStrandingPC #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/2gcaN1oHP5