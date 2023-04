Hi-Fi Rush údajně nevydělalo dostatek peněz

21. 4. 2023 13:50 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Parádní rytmická bojovka Hi-Fi Rush si od nás v recenzi sice odnesla devítku a obecně se dočkala vysokého hodnocení kritiků i veřejnosti, ale zdá se, že ani povedené hry nemají zajištěný finanční úspěch.

Insider a herní novinář Jeff Grubb v podcastu uvádí, že komiksová akčňárna si co do výdělků nevedla dobře. „Podle toho, co jsem slyšel, zkrátka nevydělala tolik peněz, kolik potřebovala. Hi-Fi Rush dostalo dobrá hodnocení a mluvilo se o něm, tak kde zkrátka vězí ten zakopaný pes?“ ptá se Grubb.

Bethesda se přitom měsíc po překvapivém vydání dušovala, že hru vyzkoušelo přes 2 miliony hráčů. Tím pádem buď Hi-Fi Rush hrála drtivá většina v předplatném Game Pass, nebo měl vydavatel od poměrně niche rytmické hry nereálná očekávání. Každopádně finanční selhání může docela dobře znamenat, že nikdy neuvidíme Hi-Fi Rush 2, a to by dle mého byla zatracená škoda.