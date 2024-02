Herní adaptace se dočká i filmová série Paranormal Activity

Filmové horory se v herní světě usídlily už dávno, tu s větší, tu s menší úspěšností. Několika her se dočkal Jason Vorhees z Pátku třináctého, povedenou adaptaci dostala i Věc Johna Carpentera, své si na obrazovkách užila značka Blair Witch a mnoho dalších. Brzy by se na řadu měla dočkat i další found footage duchařina.

Řeč je o filmové sérii Paranormal Activity, která už má na svém kontě čtyřdílnou souvislou sérii a tři spinoffy (s velmi kolísavou kvalitou). O adaptaci se postará Brian Clarke, který má na svědomí předloňský hororový indie hit Mortuary Assistant. Vydavatelství DreadXP, pod jejímiž křídly hra vzniká, ve spolupráci s filmovou společností Paramout oznámilo, že hra využije motivy i styl filmové ságy a rozšíří její vnitřní mytologii.

My latest project is a Paranormal Activity game. I am beyond excited to be doing this as I have loved this series from the very beginning and it heavily shaped my style of horror.



Lots of work to do! Follow to stay up to date!#ParanormalActivity #horror #indiedev #gamedev pic.twitter.com/iePiOygrEb