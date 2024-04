Hearthstone Battlegrounds rozšíří v 7. sezóně režim Duos

5. 4. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Hearthstone Battlegrounds brzy nabídne nový kooperativní zážitek, a to díky spuštění režimu Duos v blížící se 7. sezóně. Tento formát umožňuje hráčům spojit se s parťákem a soupeřit proti třem dalším dvojicím v kooperaci. Týmy budou sdílet zdraví, strategicky si předávat karty za symbolický poplatek a společně se snažit získat první místo v žebříčku.

Režim Duos obsahuje exkluzivní hrdiny a miniony navržené tak, aby hráli do karet (ehm…) kooperativnímu stylu hraní. Sedmá sezóna Battlegrounds dorazí do Hearthstone už 16. dubna a její součástí budou i nové kosmetické předměty, plus volitelný season pass, se kterým se pojí další bonusy, nové skiny a další nezbytnosti.

Detaily najdete na oficiálním webu hry, kde je k mání také přehledná tabulka všech bezplatných i placených (v rámci season passu) odměn, které v nadcházející sezóně budete moct získat.