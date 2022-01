Google začíná testovat oficiální způsob hraní mobilních her ve Windows

20. 1. 2022 14:54 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Společnost Google loni oznámila, že letos představí oficiální způsob, jak hrát mobilní hry pro Android na počítačích s Windows. Dosud jste tak museli činit prostřednictvím programů třetích stran. Jak Google slíbil, tak už také učinil: Omezená skupina asijských uživatelů z Hong Kongu, Jižní Koreji a Tchaj-wanu již může na svých Windows 10 a 11 vyzkoušet aplikaci Google Play Games.

Prozatím jsou podporované pouze čtyři tituly - Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration a Three Kingdoms Tactics, další budou přibývat časem. Hry s podporou cloudového ukládání postupu a achievementů půjdou na PC synchronizovat a stanou se tak meziplatformními. V průběhu roku se služba rozšíří do dalších regionů, snad včetně Česka.