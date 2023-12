Google prodlužuje termín upgradu ovladačů Stadie pro jiné systémy

18. 12. 2023 15:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Google prodlužuje dobu, po kterou je možné upgradovat ovladače ze zesnulé konzole Stadia pro použití s jinými systémy a platformami. Technologický gigant začátkem roku vydal speciální nástroj, který dokáže proprietární ovladač zaniklé streamovací služby transforomovat v běžný Bluetooth ovladač, se kterým můžete hrát třeba na PC.

Původně jste měli na tuto transformaci čas jen do konce letošního roku, teď ale firma termín prodloužila o celý rok, takže nemusíte mít strach, že by se vám ovladač Stadie po Novém roce proměnil v kus bezcenného plastu. Zařízení půjde upgradovat až do 31. prosince 2024.