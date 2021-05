Game Builder Garage vás nechá vyvíjet vlastní hry na Switch

6. 5. 2021 14:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Kdo dnes neumí programovat, jako by nebyl. Podobně jako to Nintendo v minulosti zkoušelo se Super Mario Makerem či s WarioWare DIY, i v případě Game Builder Garage vám dá do rukou jednoduché a velmi vizuálně návodné nástroje, s jejichž pomocí si bude moct vytvořit vlastní hru prakticky kdokoliv – a zároveň se i něco naučí.

Game Builder Garage se skutečně prezentuje téměř jako výukový software, který slibuje zábavné lekce základů vizuálního programování. Žádné předchozí zkušenosti s tvorbou her či kódováním nejsou potřeba. Kromě edukativního módu, který vás skriptováním provede krůček po krůčku s pomocí postaviček zvaných Nodoni, budete mít možnost zapnout také režim pískoviště, kde si můžete volně vyzkoušet to, co jste se předtím naučili. A pokud budete na své výtvory pyšní, vytvořené úrovně půjde sdílet s přáteli lokálně i online.

Game Builder Garage vychází 11. června 2021 exkluzivně na Nintendo Switch.

zdroj: Nintendo