Fyzické vydání GTA Trilogy se zpozdí, nejdéle si počkají majitelé Switche

Katastrofální vydání Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition patří k nejostudnějším zklamáním letošního roku. Rockstar, potažmo vývojáři z Grove Street Games, začal situace postupně řešit vydáváním updatů, je ale zřejmé, že v aktuálním ovzduší je vydání edice na fyzických nosičích poněkud nežádoucí.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.



Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.



Check your local retailer for availability.