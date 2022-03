Forza Horizon 5 dostane řadu vylepšení

28. 3. 2022 14:04 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Již zítra by měla vyjít aktualizace pro Forzu Horizon 5, která přinese vylepšení pro multiplayer, včetně nového systému postupu a možnosti přizpůsobení jednotlivých závodů.

Konkrétně jde o mód Horizon Open, tedy závodění v PvP. Ten získá například nový systém postupu, a to včetně získávání různých odznaků, které lze odemknout hraním hry. Můžete si také upravit, v jakém druhu závodu byste rádi jezdili a jakou třídu vozu budete využívat.

Hráče, které baví driftování, pak jistě potěší i nový příběh Horizon Story o nechvalně proslulém Drift Clubu. Nechybí ani nová kosmetika či auta. Samozřejmostí jsou i opravy technického rázu, takže by hra obecně měla běžet plynuleji. Pro úplné znění, co všechno do hry přibude, zamiřte na oficiální stránky.