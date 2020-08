Forza Horizon 3 končí svůj životní cyklus, v září odejde z prodeje

13. 8. 2020 12:25 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Všechno hezké jednou končí, ani životní cykly her neběží donekonečna. Na vypínání serverů jsme si už tak nějak zvykli, stejně jako na ukončování podpory a další záležitosti, které provázejí odchod starých her do nebeské síně slávy (nebo zapomnění). Zpravidla se to ale týká podstatně starších titulů, než je Forza Horizon 3.

Microsoft nyní na oficiálním fóru série Forza oznámil, že třetí díl arkádové odnože v otevřeném světě končí svůj životní cyklus, a to k 27. září letošního roku. Po tomto datu nebude možné hru nebo dodatečný obsah k ní nadále pořídit, budete si jej však samozřejmě nadále moci stáhnout, pokud jej vlastníte.

Překvapivá informace je doprovázena relativně velkými slevami na všechny edice hry na Microsoft Store, tu základní pořídíte za necelých 250 korun, Ultimate Edition pak vyjde na necelých 600 korun. Za zmínku stojí, že je hra součástí programu Play Anywhere, jejím pořízením tak získáváte současně verze pro Xbox i pro PC.