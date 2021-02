For Honor přivítá během pátého roku hrdinné covenanty i Shovel Knighta

19. 2. 2021 18:31 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Historická akce For Honor minulý týden na Valentýna oslavila čtvrté narozeniny a díky dlouhodobé podpoře od Ubisoftu nezůstane zkrátka ani ve svém pátém roce. Rok Covenantů odstartuje 11. března. Čeká vás v něm čtveřice sezón s vlastními battle passy, nové události, kosmetické předměty a také dvojice hrdinů, přičemž první z nich dorazí zřejmě ve druhé sezóně a ten druhý pak v té čtvrté.

Pokud vás zajímá, co se ve For Honor děje zrovna teď, tak v něm běží spolupráce s nezávislým studiem Yacht Club Games, tvůrci Shovel Knighta. Do 4. března si můžete pořídit tři tematické outfity pro své válečníky a válečnice, případně další kosmetické drobnosti, které nějak souvisí s lopatami. Ta je nicméně ve hře k dispozici jen ve formě emotu, nikoliv jako zbraň.

zdroj: Ubisoft