Football Manager 2021 je nejrychleji prodávanou hrou série

Že je Football Manager 2021 skvělý, to už ví všichni, kdo si poctivě přečetli mou recenzi. A nejsem sám, komu nový díl nejlepší trenérské simulace nadmíru vyhovuje, jak dokazují prodejní čísla. Nová hra totiž stačila prodat 1 milion kopií, a to nejrychleji v historii celé série. Stadiony jsou zavřené, tak si musí fanoušci během Covidu poradit jinak!

Jak napsal šéf vývoje Miles Jacobson na Twitteru, kromě samotného počtu prodaných kopií je působivé ještě jedno číslo: počet aktivních hráčů. Na Steamu si jich hru minulý týden údajně zahrálo celých 900 tisíc (a prozradím vám, že já byl mezi nimi, angažmá ve Viktorce Žižkov jsem konečně vyměnil za Mladou Boleslav).

At some point yesterday, #FM21 became our fastest ever series of games to reach 1m copies activated.

I'm guessing you're getting value for money from it, as over 900k of you played it last week!

I hope you're finding some solace & company from the game world you escape into.

