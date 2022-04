Fire Emblem Warriors: Three Hopes se připomíná trailerem

13. 4. 2022 14:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Již za méně než tři měsíce vyjde další hra v sérii Dynasty Warriors naroubovaná na jiný svět. Tentokrát dojde ke spojení se sérií Fire Emblem v titulu Fire Emblem Warriors: Three Hopes. V roli hrdiny či hrdinky Shez budete sledovat a ovlivňovat propletené osudy vůdců tří národů kontinentu Fódlan ze hry Fire Emblem: Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes vyjde pouze na Switchi 24. června. Nebude to přitom poprvé, kdy dojde ke spojení značek Dynasty Warriors a Fire Emblem. Toto prvenství patří hře Fire Emblem Warriors z roku 2017. Dynasty Warriors se v minulosti spojili i s dalšími značkami jako Zelda, Persona, One Piece či Berserk.