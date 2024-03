Final Fantasy VII Rebirth chystá patch, který zkrášlí režim výkonu

5. 3. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Minulý týden vyšla druhá část remaku Final Fantasy VII s podtitulem Rebirth. Už u dema před několika týdny si fanoušci, mě nevyjímaje, stěžovali na režim výkonu, který za cenu 60 FPS s extrémním rozmazáním vypadá hůř, než jak vypadal v první části. Square Enix ale prý podobným nářkům naslouchá a šéf vývoje Naoki Hamaguči se pro filipínský magazín OneMoreGame nechal slyšet, že nový patch alespoň některé problémy brzy vyřeší.

Příliš konkrétní Hamaguči nebyl, ale zmiňuje, že by se grafika v režimu výkonu měla zlepšit. Vývojáři se také chtějí zaměřit na osvětlení obličejů, které prý v některých scénách vytváří skutečně děsivé stíny. Nespecifikoval, kdy přesně by patch na PlayStation 5 měl zamířit, ale odhaduje, že to nebude trvat příliš dlouho.