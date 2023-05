Filmové Gran Turismo se předvádí ve stylovém traileru

3. 5. 2023 15:15 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

V neustávajícím přívalu informací o tom, jaké herní značky se dočkají různých filmových i seriálových zpracování, je snadné na některé projekty prostě zapomenout. Aby to samé nepotkalo chystaný film Gran Turismo, se stará čerstvě vydaná upoutávka, kterou můžete zhlédnout výše.

Film bude vyprávět příběh Janna Mardenborougha (Archie Madekwe), britského mladíka, kterému vášeň k hraní Gran Turismo otevřela dveře k profesionálnímu motorsportu. A zdá se, že se v kulisách burácejících motorů chystá i náležité drama a sonda do zákulisí přípravy jezdců a podobně. Mohlo by to stát za to.

Mardenborough mimochodem není žádná smyšlená osoba, ale skutečný britský mládenec, který v roce 2011 v konkurenci dalších 90 tisíc hráčů vyhrál soutěž GT Academy a nakonec se díky tomu opravdu stal profesionálním závodníkem.