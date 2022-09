Film podle Maria dostává datum premiéry. První trailer se ukáže už příští měsíc

Chystaný celovečerní animák podle herní série Mario (zatím nepojmenovaný) se nám co nevidět konečně ukáže. Již 6. října ve 22:00 bude odvysílán první teaser trailer a film pak zamíří do kin příští rok 7. dubna.

Animovaným postavičkám propůjčí své hlasy samé známé hvězdy jako Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (princezna Peach), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong) a další. Půjde opět o záchranu princezny? A může taková filmová adaptace vůbec za něco stát?

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU