Farming Simulator 22 je už na 3 milionech prodaných kopií

Navzdory tomu, že Farming Simulator 22 nepředstavuje nijak velký posun kupředu oproti svému předchůdci a je značně zkostnatělý, díky absenci vážnější konkurence se mu daří jako nikdy předtím. Tvůrci na Twitteru hry oznámili pokoření 3 milionů prodaných kusů pouhé dva měsíce od vydání.

Nabízí se srovnání s předchozím ročníkem Farming Simulator 19. Zatímco devatenáctka prodala během prvních 10 dní 1 milion kusů, dvaadvacítka zvládla 1,5 milionu za pouhý týden. A kde aktuálnímu dílu stačily dva měsíce na 3 miliony, tam předchozí díl potřeboval půl roku na 2 miliony.

Giants Software si tedy opravdu mohou mnout ruce. Jen by to do příště už opravdu potřebovalo nový engine…

A huge thanks to all our fans from across the globe! pic.twitter.com/XKvjvQNPRg