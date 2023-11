Far Cry 6 končí svůj životní cyklus

Je více než pravděpodobné, že se v Ubisoftu už dávno pracuje na dalším dílu akční open-world série Far Cry. Proto dává smysl, že společnost po dvou letech od vydání oznámila ukončení životního cyklu šestého dílu.

Titul už nedostane žádný další obsah a nejspíš ani další aktualizace. Leda by se časem objevil nějaký výrazný problém, který by bylo zapotřebí řešit.

Thanks to the millions of players who joined the fight! Your adventures can continue in Yara w/o interruption of online services however, the dev team will no longer be making updates to Far Cry 6.



We appreciate your passion, creativity, & love of Chorizo, even Anton is proud! pic.twitter.com/4Mk3BSmlE1