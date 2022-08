Far Cry 6 bude o víkendu k vyzkoušení zdarma, zapojit se můžete i do fotografické soutěže

3. 8. 2022 14:17 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Pokud v nastalém letním suchu nemáte co hrát a ještě se necítíte přehlcení hrami od Ubisoftu, má pro vás tohle vydavatelství neodolatelnou nabídku. Nejnovější díl série akčních adventur, Far Cry 6, můžete mezi 4. až 7. srpnem na všech příslušných platformách hrát zcela zdarma, a to včetně všech DLC, k nimž mimo jiné patří crossover se Stranger Things, Dannym Trejem nebo s Rambem.

Vzhledem k vcelku macaté herní době budete mít asi co dělat, abyste Far Cry 6 stihli do neděle dohrát – i proto pro vás Ubisoft nachystal 60% slevu pro případ, že budete v hraní pokračovat i posléze. Vedle toho také pořádá fotografickou soutěž, kdy máte ve fiktivním karibském státě Yara zachytit tu pravou letní atmosféru. Svůj snímek můžete posléze do 12. srpna nasdílet na Instagram, TikTok nebo Twitter s hashtagem #FarCry6FreeWeekendContest, čímž se zapojíte do soutěže o ceny jako grafická karta AMD Radeon RX 6800 XT.