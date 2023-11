Fanouškovská modifikace mění Dark Souls v kouzelný pixel art

20. 11. 2023 16:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Modifikace starších her se často zaměřují na ostřejší textury, lepší nasvícení, ray tracing a bůh ví co ještě. Pak tady jsou ale mody, které se vydávají přesně opačnou cestou a ze hry naopak veškeré technologické pozlátko seškrabávají. Je to i případ Dark Souls Pixel Demastered, která kultovní akční RPG odívá do slušivého retro pixelartového kabátku.

Jak můžete vidět v traileru výše, modifikace převádí veškeré textury, ikonky, písmo a efekty do nižšího rozlišení. Dokonce i hudba a zvuky mají sníženou kvalitu. Demake je kompatibilní pouze s kopií Dark Souls: Remastered.