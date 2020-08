Fanoušci přetváří Kingdom Come: Deliverance do tahového 2D RPG

17. 8. 2020 11:13 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Zaměstnanci kolumbijské softwarové společnosti DonHart Interactive jsou zřejmě největšími fanoušky Kingdom Come na světě, a to až do té míry, že se rozhodli české středověké RPG předělat do stylizace klasických handheldových RPG. Tedy s pohledem z vrchu, tahovými souboji a roztomilými postavičkami s velkými hlavami.

Záznam z prvních dvaceti minut tahového Kingdom Come se objevil na herním kanále Sexy Biscuit. Tvůrci předělávky v komentářích upřesňují, že demo prozatím obsahuje úvodní úkol Nečekaná návštěva včetně tréninku šermu a několika možností, jak dostat z Kuneše peníze. Demo zatím není přístupné pro veřejnost, ale sama firma Warhorse se na Facebooku vyjádřila, že doufá, že se brzy objeví třeba na Nexus Mods.