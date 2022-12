Fanfáry, remake Dead Space už je hotový! Odklad tedy snad nehrozí

Studio Motive se na svém Twitteru pochlubilo s informací, že jím vyvíjený remake hororu Dead Space je už hotový, více než měsíc před plánovaným vydáním. Pravděpodobně to neznamená, že by práce na hře ustaly a stále se dá do jisté míry počítat s nějakým patchem po vydání, ale hra už zkrátka míří do lisovny, a nic by tak nemělo zabránit jejímu vydání.

Remake Dead Space vyjde 27. ledna na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S a nepůjde jen o vizuální omlazení. Tvůrci sahali i do základních systémů, což znamená, že odstranili nahrávací obrazovky, a loď tak máte přístupnou v celé její kráse. Navíc se díky raketovým botám podíváte i do míst, kam jste v původní hře nemohli.

WE ARE WHOLE AGAIN. The entire Motive team is excited to announce that Dead Space has gone gold! Thanks to all the fans who supported us this far. See you all on January 27th! pic.twitter.com/ifwcgs4Ofe