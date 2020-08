Fall Guys dostávají novou minihru a opravný patch

Přestože v redakci k Fall Guys: Ultimate Knockout přistupujeme spíše chladně, z prodejních čísel je jasné, že jde o totální hit. Autoři kují železo, dokud je žhavé, a ačkoli je hra venku teprve týden, už do ní přidávají nový obsah. Tedy spíše „nový“ obsah.

Aktuálně přidaná minihra totiž pochází ze staré beta verze hry. Nese název Jump Showdown a budete se v ní vyhýbat rotujícím překážkám, kteroužto činnost následně ještě okoření propadávající se podlaha.

We're about to drop a new level into rotation!!!



Jump Showdown - A fan-favourite from the beta!



We'll be adding it in our first update TOMORROW!



Patch-notes in the thread



More new levels will be coming soon - along with new features & costumes pic.twitter.com/zQ4hOI70MP