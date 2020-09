Externí disk pro Xbox Series X a S stojí přes 5 tisíc korun

25. 9. 2020 10:01 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Ceny nových konzolí nás pozitivně překvapily, přeci jen je next-gen v cenové hladině kolem 13 tisíc korun relativně dostupnou záležitostí. Totéž se ovšem bohužel nedá říct o nacenění potenciálního rozšíření úložiště. Microsoft se jako první podělil o cenu, jakou budou muset zájemci zaplatit za 1TB SSD disk pro Xbox Series X a S.

Ten se objevil v nabídce amerického řetězce Best Buy s cenovkou 220 dolarů, tedy v přepočtu kolem 5100 korun. Tuzemské obchody zatím disk v nabídce nemají, oficiální cenu pro náš trh tedy v tuto chvíli neznáme. Připomeňme, že Xbox Series X bude v základu disponovat 1TB diskem, levnější Series S pak pouhými 512 GB.

Pro spuštění nových her bude zapotřebí jejich instalace právě na rychlém SSD disku, hry z minulých generací si vystačí s klasickým externím HDD, byť při instalaci na SSD dosáhnete rychlejších nahrávacích časů. Buď jak buď je jisté, že pokud jste zvyklí mít nainstalováno více her zároveň, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.