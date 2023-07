Exoprimal si v den vydání s kamarády na jiné platformě nezahrajete

Ztřeštěná akce Exoprimal, ve které v obrovských exoskeletech bráníte lidstvo před nájezdy hord dinosaurů, nebude mít v den vydání crossplay. Respektive vás hra postaví proti hráčům na jiných platformách, ale neumožní sestavování party z různých ekosystémů. Spolu si zahrají lidé z Xboxů a Game Passu na PC; dále utvoří partu jenom lidé z PlayStationů a úplně separátně budou hrát majitelé Exoprimal na Steamu.

On day 1, Exoprimal will support cross-platform matchmaking, but party creation will be specific to each platform ecosystem, as seen below in no particular order:

Group 1: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Group 2: PlayStation 4, PlayStation 5

Group 3: Steam