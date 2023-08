Epic rozdává Loop Hero a Bloons TD 6

4. 8. 2023 11:32 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Digitální obchod Epic Games Store tento týden rozdává pozoruhodné RPG Loop Hero a už šesté pokračování tower defense strategie Bloons TD 6.

V Loop Hero výjimečně nehrajete za hlavního reka, ale ovládáte svět, kterým hrdina či hrdinka dokolečka prochází. To vám umožní regulovat obtížnost střetů a množství pokladů, zkušeností a pokladů, které lze získat. V recenzi u nás hra odešla s úctyhodnou sedmičkou.

zdroj: Devolver Digital

Zato o Bloons TD 6 obecně moc recenzí není. Pokud ale budeme vycházet z hodnocení uživatelů na agregátu Metacritic, jde opět o zábavnou hru, které si lidé cení na 8,2 bodů z deseti. Žánr tower defense, ve kterém se bráníte hordám nepřátel stavbou obranných věží kolem předem dané stezky, kterou potvory procházejí, je navíc pekelně návykový.

Obě hry budou k dispozici do 10. srpna, kdy je nahradí grand strategie Europa Universalis IV a orwellovská simulace Orwell: Keeping an Eye on You.