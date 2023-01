Epic rozdává dvě zajímavé indie hry. Příští týden je vystřídá jeden z dílů Dishonored

31. 1. 2023 12:05 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Patří k tradici, že platforma Epic Games Store svým zákazníkům na týdenní bázi přináší pravidelnou dávku titulů, které si mohou zdarma vyzvednout a dle své libovůle zahrát. Nejinak tomu je i tento týden, kdy nabídku tentokrát vede příběhová hra Adios. Ta nabízí docela netradiční premisu, jelikož se v okolí Kansasu vžijete do chovatele prasat. Tahle role je ale pouhou zástěrkou k poněkud temnějšímu byznysu.

Aby chovateli vepřů nebylo smutno, společnost mu v nabídce dělá PvPvE střílečka Hell is Others. Ta nabízí lehký nádech lovecraftovské temnoty, a to v rámci města, které se pohybuje mezi realitou a šílenstvím. V něm budete lovit, loupit a samozřejmě střílet, to vše z pohledu ptačí perspektivy.

zdroj: Strelka Games

Obě jmenované hry si můžete do své virtuální knihovničky přidat do 2. února 17:00. Jakmile tento čas pomine, vystřídá je jiná dvojice her.

A tentokrát to rozhodně bude stát za hřích, jelikož se do služby přihlásí Billie Lurk, která se v samostatném rozšíření Dishonored: Death of the Outsider vydá po stopách titulní tajemné postavy. Temné dobrodružství od studia Arkane doplní ještě manažerská strategie City of Gangsters (neplést s Omerta: City of Gangsters), která vám umožní vystavět vlastní mafiánské impérium.

zdroj: Vlastní