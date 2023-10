Epic rozdává druhý díl The Evil Within. Od čtvrtka přijde řada na svéráznou metroidvanii

31. 10. 2023 10:20 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Platforma Epic Games Store má už několik let zavedenou tradici, že každý týden svým uživatelům rozdává vybrané hry. Nejinak tomu je i tentokrát – a v Epicu se vytasili s docela zajímavou nabídkou.

Vévodí jí více než povedený druhý díl hororové značky The Evil Within od studia Tango Gameworks, které založil legendární Šindži Mikami – duchovní otec série Resident Evil. A abyste se jenom nebáli, přihazuje k tomu Epic ještě půvabnou plošinovku Tandem: A Tale of Shadows, která se svého času těšila přívětivé kritické odezvě.

Oba tituly si můžete aktivovat do 2. listopadu do 16:59. Jakmile odbije pátá odpolední, do nabídky naskočí další dvojice: Jednak stylová metroidvania FIST: Forged in Shadow Torch, v níž se budete v roli nemilosrdného králíka v exoskeletu prodírat dotěrnými roboty. A druhá polovina nabídky zase udělá radost všem milovníkům tuřínů, protože dorazí tuřínový chlapec ve hře Turnip Boy Commits Tax Evasion, který se během farmaření ještě věnuje daňovému podvodu a likvidaci přerostlých zvířátek.