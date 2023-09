1. 9. 2023 11:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Pokud nemáte co hrát a nechce se vám utrácet, můžete každý týden zavítat do digitálního obchodu Epic Games Store pro nové hry zdarma. Například ještě do 7. září si můžete stáhnout indie skákačku Cave Story+, která si od nás v recenzi odnesla úctyhodnou osmičku.

Příští týden nezávislou hříčku vystřídá tahové RPG Spelldrifter. Fantasy strategie kombinuje taktické pozicování s návykovostí deckbuilding her. Zajímavý mix žánrů bude v nabídce od 7. do 14. září.