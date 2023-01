Epic Games nabízí zdarma trojici her. Ve čtvrtek ji vystřídá pisatelské dobrodružství

17. 1. 2023 10:20 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Jak už je v obchodě Epic Games Store tradicí, i tento týden si v něm můžete vyzvednout hry zdarma. A to rovnou tři najednou. Nejdříve se tak můžete pustit do PvP soubojů v rámci plošinovkové bojovky Divine Knockout. Následně máte možnost dát se do odhalování zrádců v asymetrické deduktivní hře First Class Trouble. A celou tuto pouť můžete zakončit v kyberpunkovém stylu v definitivní edici hry Gamedec. Izometrické detektivní RPG s důrazem na příběh by si neměl nechat uniknout žádný fanoušek žánru.

Všechny vyjmenované tituly si lze aktivovat do 19. ledna do 17:00. Poté se nabídka opět obmění a tyto tři kousky vystřídá neotřelá adventura Epistory – Typing Chronicles, která důsledně prozkouší vaše psací schopnosti.

Všechny hry můžete bezplatně vyzvednout přímo na platformě Epic Games Store, kde se vám přidají do tamější virtuální knihovničky.