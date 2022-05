Elex 2 se neprodává dobře a Embracer Group je v obrovské ztrátě

20. 5. 2022 13:02 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Skupina Embracer Group zveřejnila své finanční výsledky za poslední fiskální rok končící 31. březnem a ukázalo se, že je 10 miliard korun v mínusu. Mohou za to velké akvizice Gearboxu a Asmodee, menší počet nových her a vysoké investice do vývoje, tedy nejde o nic překvapivého.

Společnost hodnotí i samotný poslední kvartál, tedy první čtvrtletí letošního roku, které je oproti stejnému období loni žalostné. Může za to především obrovský úspěch loňského Valheimu a letošní Elex II, který nenaplnil finanční očekávání společnosti. Šéf Embraceru Lars Wingefors ale věří, že tato hra na sebe časem vydělá. Doufejme, že to pro studio Piranha Bytes neznamená nic hrozného.

Wingefors rovněž sdělil svým investorům, že v Embraceru již nepotřebují další akvizice k tomu, aby mohli organicky růst. Neznamená to ale, že by se nedívali po dalších příležitostech, jen už to možná není jejich priorita. Tou by konečně mohlo být vydávání her, kterých je teď pod Embracerem ve vývoji 223, z toho 25 z ranku AAA.