Dying Light 2 změní souboje, přidá transmog a příběhové DLC

24. 3. 2023 13:33 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Polské studio Techland, které stojí za parkourovou zombie akcí Dying Light 2, během prezentace na Future Games Show přiblížilo plány pro franšízu na letošní rok (na video z konference se můžete podívat níže).

Pracuje se například na kompletním předělání soubojového systému, který by měl být ještě brutálnější a více tělo na tělo. Spolu s tím se 20. dubna v rámci aktualizace do hry dostane i transmog systém, který vám umožní měnit vzhled vybavení bez ztráty jeho vlastností, takže už si nebudete muset volit mezi stylem a atributy.

Později v roce by také mělo do Dying Light 2 dorazit další DLC. Zatímco to poslední –⁠ Bloody Ties, toho do hry moc nového nepřineslo, v chystaném příběhovém dodatku bychom měli potkat nejen nové postavy, ale i navštívit nové lokace. Z konceptů jsme zatím mohli zahlédnout zatopenou čtvrť činžovních domů a pochmurnou gotickou bránu blázince.