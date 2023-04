Druhá řada The Last of Us se nemusí nutně držet herního příběhu

13. 4. 2023 15:57 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Showrunner seriálu The Last of Us od HBO Craig Mazin se rozpovídal pro magazín Esquire a řeč přišla i na druhou řadu veleúspěšné televizní produkce. A vzhledem k tématu je jasné, že musí přijít varování: Bude následovat ZÁSADNÍ SPOILER z herního příběhu The Last of Us: Part II. Kdo ji nehrál a má to v plánu, nechť odvrátí zrak.

zdroj: vlastní video redakce

„Každému musí být jasné, že se nijak nerozpakuji zabíjet postavy,“ řekl Mazin v narážce na Joelův neslavný osud z úvodu hry. „Ale je důležité říct, že se ani já, ani Neil (Druckmann) necítíme vázáni nebo omezeni předlohou.“

To by mohlo naznačovat, že Joel v seriálovém zpracování přežije. Nemyslí si to ale jeho představitel, Pedro Pascal, který samozřejmě ví, jak jeho postava ve hře skončila. „Nedávalo by smysl se natolik výrazně odklonit od herního příběhu, když jsme ho v první řadě tak věrně sledovali,“ řekl Pascal.

Uvidíme, jak to s Joelem nakonec dopadne. Druhá řada seriálu zatím nemá žádné oficiální datum vysílání. Pascal v nedávném rozhovoru naznačil, že by natáčení mohlo začít již brzy, Ramsay, která v seriálu hraje Ellie, zase prohlásila, že se dočkáme nejdřív koncem roku 2024, případně začátkem roku 2025.