Druhá řada seriálového Falloutu se začne natáčet co nejdříve

6. 6. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Po úspěchu seriálového Falloutu jeho tvůrci neusínají na vavřínech. Druhou řadu chtějí vydat, co nejdříve to bude v lidských silách.

Podle serveru The Hollywood Reporter produkční duo Geneva Robertson-Dworet a Graham Wagner nechtějí říkat konkrétní datum, ale celý tým podle nich pracuje na sto procent. „Spoustu těžké práce máme za sebou z první sezóny. Máme kulisy, efekty, rekvizity. Hodně věcí se taky do první řady nedostalo, nechali jsme si je v záloze právě do druhé, takže rozhodně nezačínáme od nuly,“ říká Robertson-Dworet.

První řadu vidělo v prvních dvou týdnech dnech po uvedení přes 65 milionů diváků, spolu s úspěchem seriálu rapidně vzrostly také počty hráčů, kteří se k herním Falloutům vrátili.